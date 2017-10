vor 25 Minuten dpa Dresden Tag der Abrechnung? Merkel stellt sich dem Parteinachwuchs

Die Kanzlerin hat ein ungemütliches Wochenende vor sich: Heute muss sie sich für die Wahlschlappe vor der enttäuschten Parteijugend rechtfertigen. Pegida-Anhänger wollen sie in Dresden in Empfang nehmen. Die wirklich knifflige Begegnung kommt dabei erst am Sonntag.