vor 1 Stunde dpa Rangun Suu Kyi sagt Teilnahme an UN-Vollversammlung ab

Myanmars Regierungschefin Aung San Suu Kyi hat ihre Teilnahme an der diesjährigen UN-Vollversammlung in New York abgesagt. Dies teilte ein Regierungssprecher in Rangun mit, ohne nähere Gründe zu nennen.