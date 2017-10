vor 7 Minuten dpa Berlin Steudtner in Berlin erwartet: Freude über Freilassung

In der Berliner Gethsemanekirche werden Willkommensschilder für Peter Steudtner gebastelt. Wochenlang hat die Gemeinde in Andachten ihre Solidarität mit dem 45-Jährigen bekundet, der in türkischer Untersuchungshaft saß.