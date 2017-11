vor 17 Minuten dpa Bonn Städte und Regionen betonen führende Rolle beim Klimaschutz

Städte und Regionen in aller Welt verstehen sich als Treiber des Klimaschutzes, während nationale Regierungen in ihren Augen häufig hinter den Erwartungen zurückbleiben. Das wurde beim Gipfel der Städte und Regionen am Rande der Weltklimakonferenz in Bonn deutlich.