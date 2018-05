vor 56 Minuten dpa Flensburg Staatsanwälte vermuten keinen Terror hinter IC-Messerangriff

Eine Polizistin erschießt einen Messerstecher mit ihrer Dienstwaffe. Der Mann soll in einem Zug in Flensburg auf einen Fahrgast und dann auf die Beamtin losgegangen sein. Nur nach und nach klärt sich, was am Mittwochabend geschah.