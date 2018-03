vor 1 Stunde dpa London/Moskau Skripal-Schulfreund: Vergifteter Ex-Spion bat Putin um Gnade

Reue und ein Gnadengesuch an Putin? Ein Schulfreund des vergifteten Ex-Doppelagenten Skripal berichtet von einem Brief an den russischen Präsidenten. Doch der weiß nichts davon.