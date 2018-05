Berlin Seehofer verbietet Bremer Bamf-Stelle Asylentscheidungen

Der Bundesinnenminister greift in die Bamf-Affäre ein - mit einem Verbot. Der Opposition ist das nicht genug. Und ob noch mehr herauskommt beim Bundesamt, ist überhaupt noch nicht abzusehen.

In der Affäre um das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) hat Innenminister Horst Seehofer (CSU) der Bremer Außenstelle weitere Asylentscheide vorerst komplett verboten.

Er habe entschieden, dass das Ankunftszentrum ab sofort und bis zum Abschluss der Ermittlungen und Überprüfungen keine Asylentscheidungen mehr trifft, sagte Seehofer laut einer Mitteilung seines Ministeriums in Berlin. Die Opposition forderte Seehofer zur Aufklärung der Affäre auf.

«Das Vertrauen in die Qualität der Asylverfahren und die Integrität des Ankunftszentrums Bremen ist massiv geschädigt worden», sagte Seehofer. Asylverfahren aus Bremen werden laut Ministerium von anderen Bamf-Außenstellen übernommen. In Bremen sollen zwischen 2013 und 2016 Mitarbeiter mindestens 1200 Menschen ohne ausreichende Grundlage Asyl gewährt haben. Gegen die damalige Bremer Bamf-Chefin und weitere Verdächtige ermittelt die Staatsanwaltschaft.

Seehofer wies das Bamf zu weiteren Maßnahmen an, die die Qualität der Asylentscheidungen sichern sollen. So würden nach dem Zufallsprinzip zehn Prozent aller Asylentscheidungen überprüft. Dafür werde die Mitarbeiterzahl der Bamf-Qualitätssicherung verstärkt. Die Behörde prüft bereits zehn andere Außenstellen, die über- oder unterdurchschnittlich oft Schutz gewährt hatten. Weitere, etwa personelle Konsequenzen seien «zum jetzigen Zeitpunkt» nicht geplant, sagte eine Ministeriumssprecherin.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth geht einer Strafanzeige gegen Bamf-Chefin Jutta Cordt und weitere Mitarbeiter nach. Geprüft werde der in der Anzeige aufgeworfene Verdacht einer Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt im Bundesgebiet, sagte eine Sprecherin. Die Ministeriumssprecherin sagte, Strafanzeigen könne jeder stellen. «Das alleine ist kein Grund, eine andere Bewertung vorzunehmen.»

Als Grund für Seehofers Entscheidungsverbot für Bremen nannte das Ministerium, ein Bericht der internen Bamf-Revision zeige dort eine bewusste Missachtung von Gesetzesregeln und Dienstvorschriften. Das Vier-Augen-Prinzip sei mangelhaft beachtet worden.

Seehofer selbst soll am Dienstag im Innenausschuss des Bundestages Rechenschaft ablegen. Sollte er dort keine Aufklärung leisten können, «muss auch über einen Untersuchungsausschuss geredet werden», sagte die Linke-Fraktionsvize Sevim Dagdelen der Deutschen Presse-Agentur. Bisher fordern nur FDP und AfD einen solchen Ausschuss. Auch die Linken oder die Grünen müssten dafür votieren, damit so ein Gremium die nötigen Stimmen erhält. Die Grünen waren zuletzt skeptisch.

Die Region Hannover hat der Leitung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) vorgeworfen, auf frühzeitige Hinweise auf Missstände bei Bremer Asylbescheiden nicht reagiert zu haben. Bereits im Juli 2016 habe Regionspräsident Hauke Jagau (SPD) den damaligen Bamf-Chef Frank-Jürgen Weise darüber informiert, dass die Bamf-Außenstelle Bremen in einem längst negativ entschiedenen niedersächsischen Asylfall ein Abschiebeverbot verhängt habe, teilte die Region mit. Das Bamf habe eine zügige Untersuchung versprochen, es habe sich aber nichts getan.

Im März 2017 habe die Region Hannover erneut an das Bamf in Nürnberg geschrieben mit dem Hinweis, dass die Außenstelle Bremen in 143 Fällen in Verfahren eingegriffen habe, die eigentlich in Zuständigkeiten der niedersächsischen Außenstellen Braunschweig oder Friedland gehörten. In 27 Fällen hatte das Bamf Bremen demnach bereits gefallene Entscheidungen der anderen Außenstellen wieder aufgehoben. In allen 143 Fällen war ein Hildesheimer Anwalt involviert. «Jetzt so zu tun, als hätte man in Nürnberg nichts von den Verfehlungen gewusst, ist in höchstem Maße irritierend», sagte Regionspräsident Jagau. «Die Spitze des Bamf müsste doch ein Interesse daran haben, Fehlverhalten aufzudecken und zu stoppen. Das scheint aber nicht der Fall gewesen zu sein.»

Das Entscheidungsverbot für Bremen könne allenfalls Teil der Lösung sein, sagte Luise Amtsberg, Grünen-Expertin für Flüchtlingspolitik. Da die beiden Ex-Leiterinnen aus Bremen dort nicht mehr eingesetzt seien, stelle sich etwa die Frage: «Gegen wen also richtet sich diese Maßnahme, oder hält der Minister weitergehende Informationen zurück?»

FDP-Parlamentsgeschäftsführer Marco Buschmann sagte der «Rheinischen Post» (Donnerstag) mit Blick auf einen möglichen Untersuchungsausschuss, das Parlament müsse die Strukturmängeln beim Bamf und die Rolle des Innenministeriums untersuchen.

SPD-Vize Natascha Kohnen sagte: «Horst Seehofer muss vollumfänglich aufklären und die Öffentlichkeit unterrichten.» Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) begrüßte die Schritte gegen die Bremer Bamf-Stelle. Bremen sei immenser Schaden in Millionenhöhe entstanden.

Ex-Bamf-Chef Frank-Jürgen Weise sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Behörde sei durch die hohe Zahl von Asylanträgen «überfordert» gewesen. «Es gab keine Strukturen, die dieser Belastung hätte gerecht werden können, keine funktionierende IT, keine Prozesskette.» Es habe «kaum Kontrollmechanismen» gegeben.

Die Anerkennungsquoten für Schutzsuchende hat sich deutlich nach unten bewegt. Bei den Entscheidungen von Januar bis Ende April habe nur jeder Dritte (32,5 Prozent) einen Schutztitel bekommen, so die Zeitung «Die Welt» unter Berufung auf das Bamf. 2017 endeten demnach noch 43,4 Prozent von 603.000 Asylentscheidungen positiv.

Die zwischenzeitliche Nachfolgerin der unter Verdacht stehenden ehemaligen Bremer-Bamf-Leiterin, Josefa Schmid, warf der eigenen Behörde laut einem Bericht der «Zeit» vor, sie «willkürlich» ins bayerische Deggendorf versetzt zu haben. Zu ihrer Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Bremen erhebe Schmid den Vorwurf, die Versetzung habe den «Charakter eines Racheakts». Die Geschichte sollte ihrer Ansicht nach nicht an die Öffentlichkeit. Das Gericht bestätigte den Eingang der schriftlichen Begründung von Schmid. «Das Bamf muss dazu jetzt Stellung nehmen», sagte ein Gerichtssprecher.