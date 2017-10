vor 52 Minuten dpa Schwerin Schwesig will SPD-Vize bleiben

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig will an der SPD-Parteispitze bleiben. «Ich bin gern stellvertretende Parteivorsitzende und werde auf dem Parteitag im Dezember auch wieder für dieses Amt kandidieren», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Schwerin.