Ochsenhausen Schwerer Verkehrsunfall: Zwei Tote und viele Verletzte

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Süden Baden-Württembergs sind am Sonntagabend zwei Menschen ums Leben gekommen. Sechs weitere seien verletzt worden, einige von ihnen schwer, berichtete ein Polizeisprecher.

Den Gesundheitszustand einer Frau bezeichnete die Polizei am Abend als kritisch, sie sei aber «nicht akut lebensbedrohlich» verletzt worden. Die Frau saß in dem Fahrzeug, in dem zwei Menschen starben. Deren Identitäten standen zunächst nicht fest.

In den Unfall auf der Bundesstraße 312 in der Nähe von Ochsenhausen (Kreis Biberach) waren laut Polizei drei Autos verwickelt. Demnach kam der Wagen einer Familie in einer Kurve aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem Auto der Getöteten zusammen. Ein drittes Fahrzeug fuhr in den Straßengraben. Zwei Insassen in dem Wagen verletzten sich leicht. Die Mitglieder der vierköpfigen Familie wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Es bestand bei ihnen nach Polizeiangaben aber keine Lebensgefahr.

Auf Bildern von der Unglücksstelle waren völlig zertrümmerte Autos zu sehen. «Da war sehr viel Kraft und Energie im Spiel», sagte der Polizeisprecher. Die Straße war mehrere Stunden lang gesperrt.