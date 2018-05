Salzgitter Schüsse in Salzgitter: Sorgerechtstreit mit tödlichem Ende

Schüsse in Salzgitter: Sorgerechtstreit mit tödlichem Ende

In Salzgitter fallen auf offener Straße Schüsse. Ein Frau stirbt, ihre Schwester überlebt durch eine Operation. Verhaftet wird der Ex-Partner des Opfers, der das Sorgerecht für die vier gemeinsamen Kinder nicht bekommen hatte.

Trauriges Ende eines erbitterten Sorgerechtstreits im niedersächsischen Salzgitter: Ein 38-Jähriger ist am Dienstag nach tödlichen Schüssen auf seine Ex-Partnerin festgenommen worden.

Eine Spezialeinheit habe ihn im nordrhein-westfälischen Westerkappeln gestellt, teilte die Polizei mit. Der Mann und die 30-Jährige - beide aus dem Kosovo - haben nach Angaben der Staatsanwaltschaft Braunschweig vier gemeinsame Kinder.

Der 38-Jährige steht im Verdacht, seine Ex-Partnerin am Montagabend in Salzgitter-Lebenstedt auf der Straße erschossen zu haben. Die 32-jährige Schwester der Frau wurde ebenfalls von einem Schuss getroffen, ist aber nach einer Operation außer Lebensgefahr.

Auslöser der Tat war ersten Ermittlungen zufolge ein Streit um das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder. «Am Montag soll es eine Gerichtsverhandlungen gegeben haben, bei der der Beschuldigte das Sorgerecht nicht bekommen hat», berichtete der Sprecher der Braunschweiger Staatsanwaltschaft, Hans Christian Wolters.

Nach der Verhandlung im nordrhein-westfälischen Tecklenburg soll sich der Mann auf den Weg nach Salzgitter, dem Wohnort seiner Ex-Partnerin, gemacht haben. Vor dem Haus sei er dann auf die Frau und mehrere Familienmitglieder getroffen. «Es kam zu einer Auseinandersetzung und mindestens zwei Schüssen», sagte Wolters. Danach flüchtete der 38-Jährige in einem Auto. «Am Dienstag tauchte der Verdächtige an seinem Wohnort in Westerkappeln auf», sagte Wolters. Dort habe er sich widerstandlos festnehmen lassen.