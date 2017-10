Las Vegas Schüsse bei Konzert in Las Vegas - Tote und Verletzte

Schüsse bei Konzert in Las Vegas - Tote und Verletzte

Bei einer Schießerei in Las Vegas hat es viele Opfer gegeben. «Wir krochen über Tote», sagte eine Frau, nachdem während eines Konzerts mindestens ein Schütze um sich gefeuert hatte.

In der US-Metropole Las Vegas hat mindestens ein unbekannter Schütze Medienberichten zufolge bei einem Konzert um sich geschossen und mindestens zwei Menschen getötet. Mindestens 24 weitere wurden verletzt, wie CNN unter Berufung auf die Polizei mitteilte.

Ein Verdächtiger sei überwältigt worden, teilte die Polizei. Sie rief die Bevölkerung über Twitter dazu auf, die Gegend nahe der bekannten Casino-Meile und dem Flughafen zu meiden.

Augenzeugen berichten von mehreren Toten: «Wir krochen über Tote», sagte die Konzertbesucherin Cari Copeland Pearson der Nachrichtenagentur dpa. Sie habe vielfache Schüsse gehört, vermutlich aus einem automatischen Gewehr. Nachdem sie die Schüsse gehört hätten, seien sie zunächst in Deckung gegangen und dann geflüchtet.

Es seien Hunderte Schüsse gefallen, sagte ein junger Mann dem Sender CNN. Zahlreiche Menschen hätten blutüberströmt am Boden gelegen.

Eine Schweizer Touristin berichtete von länger andauerndem Gewehrfeuer. «Wir hörten Schüsse von Maschinengewehren, als wir in unserem Hotelzimmer waren - das dauerte sicher 20 Minuten lang», sagte die Frau dem Portal «20 Minuten». «Die Polizei wies uns an, im Zimmer zu bleiben, die Schuhe auszuziehen und die Türen abzuschließen», sagte sie. Über dem Hotel kreisten Hubschrauber, auf den Gängen standen Polizisten. Die Gäste hätten sich für eine mögliche Evakuation bereithalten müssen, bis dahin «müssen wir still im Hotelzimmer im Dunkeln auf dem Boden sitzen.»

Laut einem BBC-Bericht eröffnete am Sonntagabend (Ortszeit) mindestens ein Schütze das Feuer bei einem Country-Musik-Festival am Strip in Las Vegas. Die Polizei meldete, dass einige Flüge umgeleitet worden seien. Der Boulevard der Metropole sei gesperrt worden.

Die Polizei rief die Menschen dazu auf, keine Livestreams von dem laufenden Polizeieinsatz ins Internet zu stellen. Dies könnte die Einsatzkräfte in Gefahr bringen, twitterte die Behörde.