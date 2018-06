vor 2 Stunden dpa Offenbach Schauer und Gewitter zum deutschen WM-Auftakt am Sonntag

Dürre einerseits, heftige Unwetter und Starkregen andererseits - in den vergangenen Wochen prägten Wetterextreme die Lage in Deutschland. Zum kalendarischen Sommeranfang in der kommenden Woche zeichnet sich nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes eine Rückkehr zur Normalität ab.