vor 1 Stunde dpa Berlin SPD-Ministerliste wird Freitag bekanntgegeben

In einer Woche soll die neue Regierung in Berlin ihre Arbeit aufnehmen. Die CDU und CSU haben die Personalien ihrer Minísterien geklärt, einzig die Sozialdemokraten lassen noch auf sich warten. Am Freitag soll nun der Vorhang gelüftet werden.