vor 8 Stunden dpa Kuala Lumpur Rätsel MH370: Auch nach vier Jahren von Flug keine Spur

Es ist eines der größten Rätsel der Luftfahrtgeschichte. Bis heute weiß niemand, was im März 2014 mit dem Flug MH370 geschah. Zum vierten Jahrestag des Verschwindens an diesem Donnerstag wird der 239 Menschen erinnert, die an Bord waren.