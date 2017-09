vor 36 Minuten dpa Celle Prozess gegen mutmaßlichen IS-Drahtzieher Abu Walaa beginnt

Der Hassprediger Abu Walaa muss sich von heute an vor dem Oberlandesgericht in Celle verantworten. Der 33-jährige Iraker ist aus Sicht der Bundesanwaltschaft die zentrale Führungsfigur der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Deutschland.