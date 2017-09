vor 1 Stunde dpa Celle Prozess gegen Hassprediger Abu Walaa gestartet

Der Iraker Abu Walaa gilt als Führungsfigur des IS in Deutschland. Reihenweise junge Männer soll er von einer Hildesheimer Moschee aus für die Terrormiliz mobilisiert haben. Seit Dienstag stehen er und vier weitere mutmaßliche Top-Islamisten in Celle vor Gericht.