vor 25 Minuten dpa Jerusalem/Brüssel Pence: US-Botschaft zieht vor Ende 2019 nach Jerusalem um

US-Außenminister Pence stellt sich in einer Rede vor dem Parlament in Jerusalem an die Seite Israels - und fordert die Palästinenser auf, erneut in Friedensgespräche einzusteigen. Palästinenserpräsident Abbas wirbt indes in Brüssel für die Anerkennung eines Staates Palästina.