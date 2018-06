vor 2 Stunden dpa Utrecht Niederlande: Eier-Verseuchung kein neuer Fipronil-Skandal

Wieder ist das Insektengift Fipronil in Eiern aus den Niederlanden nachgewiesen worden. In sechs Bundesländer müssen Eier aus den Regalen genommen werden. Wie konnte das Gift nach dem Skandal im vergangenen Jahr erneut in die Nahrungskette gelangen?