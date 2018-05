vor 59 Minuten dpa Eriwan Neue Massenproteste legen armenische Hauptstadt Eriwan lahm

Die Wahlniederlage des Oppositionsführers stachelt die Protestbewegung in Armenien weiter an. Nun sollen zentrale Straßen in der Ex-Sowjetrepublik blockiert werden. Verschärft sich die politische Krise nun weiter?