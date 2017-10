vor 22 Minuten dpa Barcelona Nervosität in Spanien vor Puigdemonts Parlamentsauftritt

Sondersendungen im Fernsehen, aufgeregte Diskussionen in Büros und Cafés. In Spanien ging es am Dienstag um eine einzige Frage: Wird es Regionalchef Carles Puigdemont am Abend wagen, die Unabhängigkeit Kataloniens auszurufen? Es drohen scharfe Konsequenzen.