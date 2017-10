Moskau Nawalny-Anhänger vor Protesten in Russland festgenommen

Glückwünsche zum Geburtstag dürfte Kremlchef Putin andere im Sinn haben als etwa Großdemos der Opposition. Der Oppositionelle Nawalny will Tausende Anhänger mobilisieren. Kommt es zur Gewalteskalation?

Vor geplanten Großdemonstrationen zu Präsident Wladimir Putins 65. Geburtstag hat die russische Polizei vereinzelt oppositionelle Aktivisten festgenommen.

Im südrussischen Krasnodar wurde der Stabschef des Oppositionellen Alexej Nawalny in Gewahrsam genommen, wie russische Medien berichteten. Das Innenministerium bestätigte dies der Agentur Tass.

Ein Anwalt des Nawalny-Teams in St. Petersburg teilte bei Twitter von seiner Festnahme mit. In St. Petersburg, Putins Heimatstadt, wird am Abend die größte Kundgebung erwartet.

Nawalny hat landesweit in rund 80 Städten zu Protesten gegen die Staatsspitze und für freie und faire Wahlen aufgerufen. In den meisten Städten sind die Demonstrationen nicht genehmigt, es werden Festnahmen erwartet. Lediglich in knapp 20 Orten wurden die Proteste zugelassen. Örtliche Medien berichteten von kleinen Kundgebungen mit einigen Dutzend Teilnehmern in der Provinz, etwa in Wladiwostok.

Der Politiker Nawalny selbst kann nicht demonstrieren. Er wie auch sein Stabschef Leonid Wolkow sitzen wegen des mehrfachen Aufrufs zu nicht genehmigten Protesten in Arrest. Nawalny will bei der Präsidentenwahl 2018 antreten, die Wahlkommission will ihn aber wegen einer Bewährungsstrafe in einem Unterschlagungsfall nicht zulassen.