vor 1 Stunde dpa Kandel Nach Mias Tod: 1000 Menschen demonstrieren in Kandel

«Bunter Multi-Kulti-Wahn, greift jetzt unsere Kinder an», schallt es durch Kandel. In dem südpfälzischen Ort gab es am Sonntag zwei Demonstrationen. Vor einem Monat wurde die 15 Jahre alte Mia hier in einem Drogeriemarkt erstochen.