Berlin Merkels Kabinett ist komplett - Scholz führt SPD-Minister an

Merkels Kabinett ist komplett - Scholz führt SPD-Minister an

Sieben Frauen, neun Männer und insgesamt zehn Neulinge: Das ist das neue Bundeskabinett. Die SPD hat die Ministerriege komplettiert und will den Teamgedanken stärken. Am Mittwoch geht es nach der längsten Regierungsbildung in der Geschichte der Bundesrepublik an die Arbeit.