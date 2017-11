vor 18 Minuten dpa Wiesbaden Mehr Babys und weniger Tote: Geburtendefizit bleibt trotzdem

Der Babyboom in Deutschland hält an. Seit 2011 gibt es jedes Jahr mehr Geburten. Rund 792.000 Kinder kamen 2016 in der Bundesrepublik zur Welt, das waren 55.000 Neugeborene (7,4 Prozent) mehr als im Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte.