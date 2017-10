vor 1 Stunde dpa Düsseldorf Loveparade-Katastrophe: Prozess mit 600 Sitzplätzen

Es ist einer der größten Prozesse der deutschen Nachkriegsgeschichte: Bei der Loveparade in Duisburg starben vor sieben Jahren 21 Menschen, Hunderte wurden verletzt. Um die Katastrophe aufarbeiten zu können, zieht das Landgericht Duisburg in einen Messesaal in Düsseldorf.