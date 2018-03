vor 3 Stunden dpa Karlsruhe Kundin bleibt Kunde: Klägerin unterliegt im Formularstreit

Was in Gesetzen erlaubt ist, kann in Formularen nicht verboten sein: Frauen erleiden aus Sicht des BGH keinen Nachteil, wenn sie in Vordrucken als «Kunde» angesprochen werden. Klägerin Marlies Krämer will das nicht hinnehmen - und kämpft weiter.