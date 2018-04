vor 1 Stunde dpa Brüssel Kommt das Freilandverbot für umstrittene Insektizide?

Die EU-Staaten wollen heute in Brüssel über ein Freilandverbot für einige bienenschädliche Insektizide abstimmen. Deutschland hat angekündigt, in dem zuständigen EU-Ausschuss dafür zu stimmen, dass drei der Neonikotinoide nur noch in Gewächshäusern und nicht mehr auf Äckern genutzt werden dürfen.