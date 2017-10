vor 1 Stunde dpa Hannover Knappes Rennen bei Niedersachsen-Wahl erwartet

Die Bundestagswahl ist gerade erst drei Wochen her - schon können sich über sechs Millionen Menschen in Niedersachsen wieder auf den Weg zur Wahlurne machen. Und das tun sie: Bei der Landtagswahl lag die Wahlbeteiligung am Vormittag höher als 2013.