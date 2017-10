vor 43 Minuten dpa Madrid/Barcelona Katalonien verschiebt Unabhängigkeit - Madrid berät

Die Situation in Katalonien wird immer konfuser. Ganz Spanien rätselte nach dem Parlamentsauftritt von Carles Puigdemont, was der Chef der Regionalregierung eigentlich sagen wollte. Jedenfalls spielt er auf Zeit. Nun ist Madrid am Zug - die Reaktion dürfte scharf sein.