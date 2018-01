vor 5 Stunden dpa Karlsruhe Karlsruhe überprüft Fixierung von Psychiatrie-Patienten

Das Bundesverfassungsgericht prüft die Verantwortlichkeiten bei der Fixierung von Patienten in der Psychiatrie. Der Zweite Senat verhandelte am Dienstag in Karlsruhe zwei Verfassungsbeschwerden von Betroffenen aus Bayern und Baden-Württemberg.