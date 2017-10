Berlin Jamaika-Runde will Ausgaben für Bildung deutlich steigern

Nach dem ersten großen Streit über Migration und Klimaschutz haben die Spitzen von CDU, CSU, FDP und Grünen in Fragen der Bildung und Forschung einen Konsens gefunden: Sie wollen bis 2025 die Ausgaben dafür deutlich erhöhen.

CDU, CSU, FDP und Grüne wollen in einer möglichen Jamaika-Koalition die Ausgaben für Bildung und Forschung deutlich steigern. Bis 2025 sollten dafür insgesamt mehr als zehn Prozent des Bruttoinlandsproduktes aufgewendet werden, heißt es in einem veröffentlichten Papier der Jamaika-Unterhändler.

Zum bisherigen Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern in der Bildung heißt es: «Über die Art und Weise der Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen muss noch gesprochen werden, insbesondere über die Frage des Kooperationsverbotes.»

Zudem wollen die möglichen Koalitionäre eine Modernisierung der Ausbildungsförderung BAföG erreichen, damit mehr Studierende als bisher einen Anspruch erhalten können.

CDU-Generalsekretär Peter Tauber hat die Bemühungen der Jamaika-Sondierer unterstrichen, in den Bereichen Bildung, Forschung und Digitalisierung Fortschritte erzielen zu wollen. «Wir arbeiten in aller Ruhe», sagte Tauber nach stundenlangen Beratungen in kleiner Runde über die Themen Bildung, Arbeit, Rente, Gesundheit und Pflege sowie Inneres und Recht.

Zugleich sprach er sich gegen eine Skandalisierung von Problemen und Auseinandersetzungen im Rahmen der Verhandlungen zwischen CDU, CSU, FDP und Grünen aus.

Im Bereich der Digitalisierung ist es Ziel der Unterhändler, die digitale Teilhabe aller Bürger zu ermöglichen und die Sicherheit sowie die persönliche Freiheit jedes Einzelnen zu gewährleisten.

In den weiteren Sondierungen solle insbesondere darüber gesprochen werden, wie ein flächendeckender Breitbandausbau in Gigabitgeschwindigkeit bis zum Jahr 2025 erreicht werden könne. Über die Art und Weise des Ausbaus sowie seine Finanzierung müsse noch gesprochen werden. Zudem wollen die Jamaika-Sondierer über die Schaffung eines modernen Datenrechts sprechen, bei dem die digitalen Bürgerrechte und die Datensouveränität gewährleistet sein könnten.

CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer sieht in den Jamaika-Sondierungen in den Bereichen Bildung, Forschung sowie Digitalisierung eine gute Grundlage für weitere Beratungen. Man sei etwa bei Bildung und Forschung «einen guten Schritt weitergekommen», sagte Scheuer vor Beratungen in der mehr als 50 Mitglieder starken großen Gruppe der Sondierer zu einer Zwischenbilanz der Verhandlungen. Die Denkpause seit vergangenem Donnerstag habe den Beratungen gut getan, man sei in einem guten Arbeitsmodus.

Für die CSU sei wichtig, die föderalen Strukturen im Bereich Bildung und Forschung zu erhalten, ohne die gesamtdeutschen Herausforderungen aus den Augen zu verlieren. Man wolle zu massiven Verbesserungen für die junge Generation kommen. Dies gelte für Schulen und Hochschulen, aber auch im Bereich der beruflichen Bildung gebe es Nachholbedarf. Diese solle der akademischen Bildung gleichgestellt werden.

Bei der Digitalisierung seien viele andere Länder flexibler und schneller als Deutschland, sagte Scheuer. Beim Ausbau der Infrastruktur in diesem Bereich gehe es auch um die Versorgungssicherheit im ländlichen Raum. «Da wollen wir uns darum kümmern, dass endlich die weißen Flecken beim herkömmlichen Mobilfunk verschwinden», sagte der CSU-Generalsekretär.