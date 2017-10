vor 1 Stunde dpa Teheran Iran will am Atomdeal festhalten - aber nicht um jeden Preis

Iran will am Atomabkommen von 2015 festhalten, dies aber nicht um jeden Preis tun. Sollten die USA weiter Druck ausüben, habe der Iran auch andere Optionen, warnte Atomchef Ali Akbar Salehi am Sonntag.