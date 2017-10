vor 7 Minuten dpa Berlin Gerhard Schröder soll Steudtners Freilassung erreicht haben

Mehr als drei Monate saß Peter Steudtner in U-Haft, bald kann er seine Familie in Berlin in die Arme schließen. Zum Prozessauftakt verfügt das Gericht überraschend seine Freilassung. Altkanzler Gerhard Schröder soll dabei geholfen haben.