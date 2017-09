vor 1 Stunde dpa New York Gabriel wettert gegen Trumps «nationalen Egoismus»

Gabriel würde auch nach der Bundestagswahl gern Außenminister bleiben. In seiner Rede vor der UN-Generalversammlung in New York bringt er sich dafür in Stellung. Trumps «Amerika zuerst» hält er «internationale Verantwortung zuerst» entgegen.