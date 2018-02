vor 1 Stunde dpa Berlin G20-Gipfel kostete den Bund bislang 72 Millionen Euro

Vom G20-Gipfel in Hamburg sind vor allem die Bilder von Straßenschlachten und brennenden Barrikaden in Erinnerung geblieben. Sieben Monate später liegt die Kostenrechnung der Bundesregierung für eines der bisher größten Gipfeltreffen in Deutschland vor.