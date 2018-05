vor 53 Minuten dpa Ascheberg Fünf Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos sind in Nordrhein-Westfalen fünf Menschen schwer verletzt worden. Darunter waren nach Polizeiangaben zwei Kinder und eine Jugendliche, die am frühen Morgen noch in Lebensgefahr waren.