vor 55 Minuten dpa San Bruno Frau schießt in Youtube-Zentrale um sich

Wenige Wochen nach dem Massaker an einer Schule in Florida mit 17 Toten kommt es in den USA erneut zu Schusswaffengewalt. In dem Internet-Unternehmen Youtube in Kalifornien schießt eine Frau um sich. Mehrere Menschen werden verletzt.