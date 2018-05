vor 1 Stunde dpa Berlin FDP will Innovationspartei sein

Die FDP will Deutschlands Innovationspartei sein. Die Liberalen verabschiedeten an diesem Sonntag auf ihrem Bundesparteitag in Berlin ein Konzept für eine technologiefreundliche Politik, die bei der Digitalisierung von Verwaltung und Bildungseinrichtungen mehr Schubkraft entwickeln soll.