vor 30 Minuten dpa Baumgarten an der March Ein Toter und 18 Verletzte bei Explosion in Österreich

Ein Feuerball steht über dem kleinen Ort Baumgarten in Österreich. Am Vormittag ist es in einer Gasstation zu einer heftigen Explosion mit Großbrand gekommen. Das genaue Ausmaß des Unglücks ist unklar.