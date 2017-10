vor 1 Stunde dpa Straßburg EU-Kommission schlägt radikale Mehrwertsteuerreform vor

Jahr für Jahr gehen den Ländern in der EU durch Steuervermeidung und Steuerbetrug Milliarden an Euro verloren. Die EU-Kommission will dem einen Riegel vorschieben. Doch das Vorhaben ist äußerst schwierig.