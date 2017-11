vor 1 Stunde dpa Bonn EKD berät über Zukunft in «kirchenferner» Gesellschaft

Mit einem Festgottesdienst in der Bonner Kreuzkirche hat die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) ihre Jahrestagung begonnen. Das Kirchenparlament berät bis Mittwoch unter anderem über Zukunftsperspektiven in einer zunehmend kirchenfernen Gesellschaft.