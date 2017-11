vor 30 Minuten dpa Berlin Drängen kriminelle Clans in Berlins öffentlichen Dienst?

Versuchen kriminelle Clans in Berlin bewusst Angehörige im öffentlichen Dienst unterzubringen? Die Deutsche Polizeigewerkschaft sieht dafür «deutliche Hinweise». Zuvor war die Polizeiakademie in der Hauptstadt in die Schlagzeilen geraten.