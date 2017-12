vor 4 Stunden dpa Berlin Die meisten Fernzüge fuhren zum Fest pünktlich

Fast jeder zehnte Fernzug ist an Weihnachten zu spät angekommen - umgekehrt seien mehr als 90 Prozent der Züge an den Feiertagen pünktlich gewesen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.