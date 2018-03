Madrid Die anderen Puigdemont: Sechs Separatisten außerhalb Spaniens

Neben Carles Puigdemont sind auch sechs weitere katalanische Politiker im Visier der spanischen Justiz. Fünf von Ihnen werden ebenfalls per europäischem Haftbefehl gesucht. Wir stellen die Politiker vor.

Mit Carles Puigdemont ist der führende katalanische Separatist auf Betreiben der spanischen Justiz in Deutschland festgenommen worden - aufgrund eines europäischen Haftbefehls. Sechs weitere katalanische Politiker, die wegen der Unabhängigkeitspläne im Visier der spanischen Justiz stehen, setzten sich ebenfalls ins Ausland ab. Fünf von ihnen droht nun Puigdemonts Schicksal: Auch sie werden seit vergangenem Freitag per europäischem Haftbefehl gesucht, nur im Fall von Anna Gabriel wiegt der Vorwurf nicht schwer genug.

TONI COMÍN

Der Ex-Gesundheitsminister der im Oktober 2017 entmachteten Regierung von Puigdemont befindet sich in Belgien. Dorthin hatte er sich vor fünf Monaten zusammen mit Puigdemont abgesetzt. Der 1971 geborene Philosoph muss sich laut Anklageschrift in einem Prozess, den Spaniens Justiz am Freitag gegen 13 Separatisten ankündigte, wegen Rebellion und Veruntreuung verantworten.

MERITXELL SERRET

Die 42-Jährige war so gut wie unbekannt, bevor sie als erste Frau überhaupt das katalanische Agrarministerium übernahm. Auch sie befindet sich in Belgien, ihr werden Ungehorsam und Veruntreuung von Staatsgeldern zur Last gelegt.

LlUÍS PUIG

Der Ex-Kulturminister von Katalonien hält sich ebenfalls in Brüssel auf. Dem 58-Jährigen werden dieselben Delikte zur Last gelegt wie Serret. Der Künstler hatte 1984 den spanischen Nationalpreis für Tanz gewonnen.

CLARA PONSATÍ

Die Doktorin der Wirtschaft war Bildungsministerin unter Puigdemont, der 61-Jährigen werden Rebellion und Veruntreuung vorgeworfen. Ende Oktober setzte sie sich mit Puigdemont nach Brüssel ab. Doch am 10. März siedelte Ponsatí nach Schottland über. Dort will sie sich nach Angaben ihres Anwaltes Aamer Anwar wegen des am Freitag ergangenen Haftbefehls noch im Laufe dieser Woche der Polizei stellen. Sie verweigere sich aber einer „politischen Verfolgung“, so Anwar.

MARTA ROVIRA

Die 41-jährige ist die einzige, die nicht zum Kabinett Puigdemont gehörte - und sie ist die letzte, die Spanien verließ. Die Nummer Zwei der katalanischen Partei Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) setzte sich am vergangenen Freitag überraschend in die Schweiz ab. Sie entging damit einer Vorladung des Tribunal Supremo, dem Obersten Gericht Spaniens. Ihr wird Rebellion zur Last gelegt.

ANNA GABRIEL

Die Ex-Abgeordnete der linksradikalen Separatistenpartei CUP, Anna Gabriel, ist die einzige der sechs, für die kein europäischer Haftbefehl aus Spanien vorliegt. Ihr wird lediglich Ungehorsam vorgeworfen und damit ein weniger schwerwiegendes Delikt als den anderen fünf. Sie hält sich seit Februar in Genf auf.