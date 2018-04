Brüssel Deutschland stockt Syrien-Hilfe um eine Milliarde Euro auf

Seit Beginn des Bürgerkriegs in Syrien hat Deutschland 4,5 Milliarden Euro bereitgestellt, um das Leid der Menschen dort zu lindern. Jetzt fließen neue Mittel.

Deutschland stellt eine Milliarde Euro zusätzlich für die notleidenden Menschen in Syrien und für Kriegsflüchtlinge in den Nachbarländern bereit.

Das gab Außenminister Heiko Maas an diesem Mittwoch in Brüssel am Rande einer Geberkonferenz für Syrien mit Vertretern aus mehr als 80 Ländern bekannt. Weitere 300 Millionen Euro können nach Angaben des Auswärtigen Amts in der zweiten Jahreshälfte hinzukommen, wenn der Bundeshaushalt steht. Damit würde Deutschland dann insgesamt wieder auf dem Niveau der Hilfszusagen aus dem Vorjahr liegen.

Die EU und die Vereinten Nationen hoffen als Organisatoren des Treffens in Brüssel auf Hilfszusagen in Höhe von insgesamt über sechs Milliarden Dollar (rund 4,9 Mrd Euro). Bei der Syrien-Konferenz 2017 war Deutschland der größte Geber und hat seit Beginn des Bürgerkriegs in Syrien 2012 bereits 4,5 Milliarden Euro an Hilfsmitteln gezahlt.

Maas sagte, es gehe darum, das «unerträgliche Leid der Menschen in Syrien» und das der Flüchtlinge in den Nachbarländern zu lindern. Er bekräftigte aber auch, dass Deutschland sich «mit allem Nachdruck den Bemühungen verschrieben» habe, den politischen Prozess zur Lösung des Konflikts wieder in Gang zu setzen.

In dem Bürgerkrieg in Syrien gab es nach UN-Schätzungen bereits mehr als 400 000 Tote, Millionen Menschen sind auf der Flucht. Alle Versuche, eine dauerhafte Waffenruhe zu etablieren, scheiterten bisher. Als Ursache dafür gelten vor allem die Interessen anderer Staaten. So unterstützen Russland und der Iran bis heute die Regierung von Präsident Baschar al-Assad - zahlreiche andere Länder hingegen die Rebellen.

Allein in Syrien sind 13 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen. Zudem benötigen Millionen Flüchtlinge in der Türkei, im Libanon und in Jordanien Unterstützung.

Dass die zweite geplante Tranche der deutschen Hilfsmittel von 300 Millionen Euro noch nicht fest zugesagt werden kann, liegt an der vorläufigen Haushaltsführung infolge der Bundestagswahl und der langwierigen Regierungsbildung. Im Auswärtigen Amt rechnet man damit, dass die Mittel Mitte Juli frei sein werden. Bei der Geberkonferenz im vergangenen Jahr hatte Deutschland 1,3 Milliarden Euro zugesagt, letztlich aber sogar 1,6 Milliarden ausgezahlt.

Das Geld geht an internationale Hilfsorganisationen zum Beispiel für medizinische Nothilfe, Versorgung mit sauberem Trinkwasser oder Unterbringung von Flüchtlingen. Aber auch in Bildung, Beschäftigung oder die Verbesserung der Hygiene werden Hilfsgelder investiert. Die Regierung Assads hat keinen Zugriff darauf.

Das Geld darf auch nicht für den Wiederaufbau verwendet werden. Dafür sei erst eine politische Konfliktlösung notwendig, sagte Maas. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini warnte Russland und den Iran davor, langfristig an Assad festzuhalten. «Die Europäische Union und die internationale Gemeinschaft werden sich nur dann am Wiederaufbau Syriens beteiligen, wenn es einen politischen Prozess unter Schirmherrschaft der UN gibt», sagte Mogherini.

Am Rande der Konferenz in Brüssel soll auch darüber diskutiert werden, wie die Bemühungen um eine friedliche Lösung des Syrien-Konflikts vorangetrieben werden können. Das Schlüsselland Russland, der wichtigste Verbündete Assads, ist allerdings nur mit UN-Botschafter Wladimir Tschischow vertreten. Der beschwerte sich darüber, dass die syrische Regierung nicht eingeladen wurde. «Das ist ein Fehler», sagte er.

Am Donnerstag wird es auf einer weiteren Syrien-Konferenz in Paris darum gehen, wie der Westen und Russland wieder ins Gespräch kommen können. Dazu wird eine Gruppe von Staaten zusammenkommen, die aus der internationalen Koalition gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) entstanden ist und der bisher neben Frankreich die USA, Großbritannien, Saudi-Arabien und Jordanien angehörten. Möglicherweise ist diesmal auch Deutschland zum ersten Mal dabei.

Die Westmächte USA, Großbritannien und Frankreich hatten Mitte des Monats als Vergeltung für einen mutmaßlichen Chemiewaffeneinsatz Ziele in Syrien mit Raketen angegriffen. Deutschland hatte den völkerrechtlich umstrittenen Angriff zwar nicht militärisch, aber politisch unterstützt.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres appellierte eindringlich an die Konferenzteilnehmer, in ihrer Hilfe für Syrien nicht nachzulassen. Die Menschen vor Ort bräuchten «eine klare Demonstration der Unterstützung von der internationalen Gemeinschaft», sagte er.

Der Chef des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen warnte ebenfalls vor der Kürzung von Hilfsgeldern. «Es kostet uns 50 Cent am Tag, einen Syrer in Syrien oder in der Region zu ernähren», sagte David Beasley der Deutschen Presse-Agentur. Wenn dieser Syrer aber nach Deutschland flüchte und dann dort untergebracht und versorgt werden müsse, koste dies rund 50 Euro pro Tag.