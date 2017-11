vor 1 Stunde dpa Changsha China: Gefängnisstrafe für bekannten Bürgerrechtsanwalt

Jiang Tianyong hatte sowohl Kanzlerin Merkel als auch Außenminister Gabriel bei deren Besuchen in Peking über die Menschenrechtslage in China aufgeklärt. Jetzt muss der Anwalt selbst zwei Jahre in Haft.