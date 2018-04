vor 1 Stunde dpa Offenbach Brand in Seniorenheim: Ein Toter und 23 Verletzte

Das Feuer bricht am frühen Morgen aus. Ein Mensch verbrennt in seinem Zimmer, 23 weitere werden verletzt. Die Kriminalpolizei sucht die Ursache für den Brand in einer Unterkunft für Senioren in Offenbach.