Berlin Bildungsstudie zeigt Niveau bei Deutschlands Grundschülern

Eine neue große Bildungsstudie zeigt heute in Berlin das Bildungsniveau der Grundschüler in Deutsch und Mathematik. In der Studie «IQB-Bildungstrend 2016» wird ein Bundesländer-Vergleich unter anderem zu Lesen, Orthografie und Mathematik präsentiert.