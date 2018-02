vor 9 Stunden dpa Goslar Berufsschüler sticht Ex-Freundin auf Schulflur nieder

Der Start in die neue Schulwoche ist für Berufsschüler in Goslar zum Alptraum geworden: In einer Unterrichtspause stach ein junger Mann vor aller Augen auf seine Ex-Freundin ein. Die junge Frau musste mit einer Notoperation gerettet werden.