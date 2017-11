Wien Atomenergiebehörde sendet Signale an Washington im Atom-Deal

Atomenergiebehörde sendet Signale an Washington im Atom-Deal

Im Streit um das Atomabkommen mit dem Iran wird sich heute die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien zu Wort melden.

Bei der Tagung des IAEA-Gouverneursrats, an dem Vertreter aus 35 Staaten teilnehmen, wird IAEA-Chef Yukiya Amano die aktuellen Erkenntnisse zur Überwachung des iranischen Atomprogramms vorstellen. Im jüngsten Bericht der IAEA war der Islamischen Republik bereits bescheinigt worden, dass sie sich an die Vereinbarung hält und zum Beispiel wesentlich weniger Uran lagert als erlaubt. Damit wird indirekt ein zentraler Kritikpunkt von US-Präsident Donald Trump an dem Abkommen von 2015 zurückgewiesen.

Trump droht mit dem Ausstieg aus dem Deal, weil er ihn für unzureichend hält. Die anderen Partner des Abkommens, darunter Russland, China, Frankreich und Deutschland, kämpfen für dessen Fortbestand. Das Abkommen soll den Iran am Bau einer Atombombe hindern und bietet zugleich die Basis für bessere Handelsbeziehungen.